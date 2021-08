Terminato il ritiro degli azzurrini a Castel di Sangro, Frustalupi: "Strutture e organizzazione perfette" (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo aver ospitato il ritiro della Primavera del Napoli, la Regione Abruzzo e Castel di Sangro si preparano ad accogliere la prima squadra a partire dal 5 agosto. La preparazione pre-campionato degli azzurrini si è conclusa nella giornata di ieri. I ragazzi del nuovo tecnico Frustalupi hanno salutato il ritiro abruzzese in vista dell'inizio del campionato. Adesso toccherà al Napoli di Spalletti subentrare a Castel di Sangro. La preparazione si svolgerà allo Stadio Patini. Questo il commento del tecnico degli ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo aver ospitato ildella Primavera del Napoli, la Regione Abruzzo edisi preparano ad accogliere la prima squadra a partire dal 5 agosto. La preparazione pre-campionatosi è conclusa nella giornata di ieri. I ragazzi del nuovo tecnicohanno salutato ilabruzzese in vista dell'inizio del campionato. Adesso toccherà al Napoli di Spalletti subentrare adi. La preparazione si svolgerà allo Stadio Patini. Questo il commento del tecnico...

Advertising

sscnapoli : ?? Primavera, terminato il ritiro in Abruzzo. Frustalupi “Ritiro eccellente” ?? #ForzaNapoliSempre - zazoomblog : Terminato il ritiro degli azzurrini a Castel di Sangro Frustalupi: Strutture e organizzazione perfette -… - ClubNapoliRE : RT @sscnapoli: ?? Primavera, terminato il ritiro in Abruzzo. Frustalupi “Ritiro eccellente” ?? #ForzaNapoliSempre - LuigiPiccolo90 : RT @sscnapoli: ?? Primavera, terminato il ritiro in Abruzzo. Frustalupi “Ritiro eccellente” ?? #ForzaNapoliSempre - MarekNapoli : RT @sscnapoli: ?? Primavera, terminato il ritiro in Abruzzo. Frustalupi “Ritiro eccellente” ?? #ForzaNapoliSempre -