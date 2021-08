Semestre bianco Mattarella | cos' è e come funziona Domande e risposte

(Di martedì 3 agosto 2021) Da oggi e fino a febbraio il presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. Un test per la tenuta della maggioranza di ANDREA BONZI

Agenzia_Ansa : Scatta domani il semestre bianco, gli ultimi sei mesi del presidente della Repubblica. Mattarella non può scioglier… - Linkiesta : Il momento magico italiano fa sperare che Mattarella si conceda un secondo mandato Il Capo dello Stato sembra infl… - ilriformista : L'articolo 88 della Costituzione e gli ultimi 6 mesi del settennato. Il Capo dello Stato non può sciogliere le Came… - MenegazziMarina : Inizia il Semestre bianco e scatta l'assedio a SuperMario Draghi: gli attacchi di Salvini, Conte e Letta - Roberto53402737 : RT @Capezzone: +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Più annunciato delle partite di addio di Maradona al calcio, inizia il semestre bianco. Perché qu… -

Da oggi e fino a febbraio il presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. Un test per la tenuta della maggioranza di ANDREA BONZI