Luana D'Orazio non ha insegnato nulla. Altra donna morta in un macchinario (Di martedì 3 agosto 2021) Una donna di quarant'anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.30 in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda, la Bombonette, che si trova in via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena. La vittima sarebbe rimasta incastrata in un macchinario, pare una fustellatrice. L'allarme è stato dato dai colleghi ma purtroppo i sanitari del 118, immediatamente intervenuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaia. I carabinieri e la medicina del lavoro si stanno ora occupando della ricostruzione dell'accaduto. Non si tratta del primo infortunio mortale sul posto di lavoro.

