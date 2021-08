ITA su gara per costumer care: “Serve discontinuità. Bando improntato a trasparenza” (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – L’area assistenza clienti è una “funzione fondamentale” per ITA che quindi rivendica la “discontinuità” del servizio rispetto al passato, proprio come l’occupazione, ed “un’evoluzione verso l’efficienza e la sostenibilità, condizioni che muovono tutte le scelte di ITA, di oggi e in futuro”. E’ quanto precisa la newco che nascerà al posto di Alitalia in merito alla gara bandita per la gestione del servizio di customer care della nuova compagnia. ITA ha invitato a partecipare alla gara alcune società leader nel settore, tutte con sede in Italia e disponibili ad erogare il servizio dall’Italia, inclusa quella ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – L’area assistenza clienti è una “funzione fondamentale” per ITA che quindi rivendica la “” del servizio rispetto al passato, proprio come l’occupazione, ed “un’evoluzione verso l’efficienza e la sostenibilità, condizioni che muovono tutte le scelte di ITA, di oggi e in futuro”. E’ quanto precisa la newco che nascerà al posto di Alitalia in merito allabandita per la gestione del servizio di customerdella nuova compagnia. ITA ha invitato a partecipare allaalcune società leader nel settore, tutte con sede in Italia e disponibili ad erogare il servizio dall’Italia, inclusa quella ...

