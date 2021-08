Inter, Mentana: “Cari Zhang, se non avete soldi aprite a chi vuole entrare. Ma non smantellate la squadra” (Di martedì 3 agosto 2021) Il noto giornalista di La7, Enrico Mentana, grande tifoso dell’Inter, ha criticato la strategia del presidente nerazzurro Zhang dopo la cessione di Achraf Hakimi e le indiscrezioni sul futuro di Lautaro Martinez: “L’Inter, come gli sportivi sanno, ha vinto lo scudetto. Poi dalla Cina è cominciato lo stillicidio di cattive notizie per la sua proprietà, la famiglia Zhang. Nello stesso momento è cominciato il sondaggio per l’iniziativa di azionariato popolare, che ha coinvolto oltre centomila persone. Vedremo se i cinesi apriranno a una cessione parziale oppure no. Quel che è certo però è che non si possono ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Il noto giornalista di La7, Enrico, grande tifoso dell’, ha criticato la strategia del presidente nerazzurrodopo la cessione di Achraf Hakimi e le indiscrezioni sul futuro di Lautaro Martinez: “L’, come gli sportivi sanno, ha vinto lo scudetto. Poi dalla Cina è cominciato lo stillicidio di cattive notizie per la sua proprietà, la famiglia. Nello stesso momento è cominciato il sondaggio per l’iniziativa di azionariato popolare, che ha coinvolto oltre centomila persone. Vedremo se i cinesi apriranno a una cessione parziale oppure no. Quel che è certo però è che non si possono ...

