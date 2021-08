Intel, Giorgetti: Mirafiori a Torino soddisfa tutti per ospitare la sede (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha detto che Mirafiori a Torino soddisfa tutti i requisiti per ospitare la sede di Intel. Il ministro insieme al vice ministro Gilberto Pichetto ha incontrato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e la sindaca di Torino, Chiara Appendino per discutere di diversi argomenti tra i quali anche gli investimenti sull’aerospazio in Piemonte, le problematiche legate alla transizione ecologica per l’automotive e la creazione di una fondazione per lo sviluppo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo, ha detto chei requisiti perladi. Il ministro insieme al vice ministro Gilberto Pichetto ha incontrato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e la sindaca di, Chiara Appendino per discutere di diversi argomenti tra i quali anche gli investimenti sull’aerospazio in Piemonte, le problematiche legate alla transizione ecologica per l’automotive e la creazione di una fondazione per lo sviluppo ...

Advertising

DividendProfit : Intel, Giorgetti: Mirafiori a Torino soddisfa tutti per ospitare la sede - Diego_Bruno80 : RT @MediasetTgcom24: Giorgetti: 'Mirafiori ha i requisiti per ospitare fabbrica di Intel' #Mirafiori - infoiteconomia : Intel a Mirafiori, Giorgetti: sede soddisfa tutti i requisiti - Italia_Notizie : Intel a Mirafiori, Giorgetti: sede soddisfa tutti i requisiti - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Giorgetti: 'Mirafiori ha i requisiti per ospitare fabbrica di Intel' #Mirafiori -

Ultime Notizie dalla rete : Intel Giorgetti Intel, Giorgetti: Mirafiori a Torino soddisfa tutti per ospitare la sede "Il Mise ha approfondito la questione Intel " ha spiegato Giorgetti " ho personalmente incontrato nelle settimane scorse anche l'ad. Si tratta di un progetto con un impatto enorme per tutto il ...

Giorgetti, verso incentivi per chi assume da aziende crisi Lo annuncia il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a margine dell'incontro Mise - rappresentanti Piemonte su Intel, automotive, IA e altri dossier che coinvolgono la regione. . 3 ...

Giorgetti, Mirafiori soddisfa requisiti per fabbrica Intel - Economia Agenzia ANSA Intel, Giorgetti: Mirafiori a Torino soddisfa tutti per ospitare la sede Il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha detto che Mirafiori a Torino soddisfa tutti i requisiti per ospitare la sede di Intel.

Giorgetti, verso incentivi per chi assume da aziende crisi "Farò una direttiva chiara che leghi i contratti di sviluppo alle aree di crisi. Oggi non è così: come Mise gestiamo i contratti di sviluppo attraverso Invitalia in concorso con gli stanziamenti regio ...

"Il Mise ha approfondito la questione" ha spiegato" ho personalmente incontrato nelle settimane scorse anche l'ad. Si tratta di un progetto con un impatto enorme per tutto il ...Lo annuncia il ministro dello sviluppo economico Giancarloa margine dell'incontro Mise - rappresentanti Piemonte su, automotive, IA e altri dossier che coinvolgono la regione. . 3 ...Il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha detto che Mirafiori a Torino soddisfa tutti i requisiti per ospitare la sede di Intel."Farò una direttiva chiara che leghi i contratti di sviluppo alle aree di crisi. Oggi non è così: come Mise gestiamo i contratti di sviluppo attraverso Invitalia in concorso con gli stanziamenti regio ...