Il filosofo Hoppe | “Panico fabbricato per un controllo totalitario”

(Di martedì 3 agosto 2021) In una lunga intervista rilasciata alla rivista di orientamento libertario Atlantico, l’economista Hans-Hermann, illustre esponente della scuola austriaca, si affianca in modo piuttosto convincente alle critiche di Massimo Cacciari e Giorgio Agamben in merito alle restrizioni sanitarie che hanno annichilito le nostre libertà democratiche. Usando parole scolpite nella pietra, così si esprime l’allievo di Murray Rothbard: “Mai prima d’ora, in tempo di pace, le nostre libertà sono state limitate così drasticamente e severamente, dagli arresti domiciliari definiti pietosamente “lockdown” al coprifuoco, alla chiusura delle imprese, ai divieti di lavoro, produzione, ...