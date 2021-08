Ernia, chi è il rapper italiano tra bellezza e talento: vita privata e curiosità (Di martedì 3 agosto 2021) Tra i giovani talenti del rap italiano, ce n’è uno che si distingue per la particolare inclinazione verso il mondo della cultura e della letteratura. Stiamo parlando di Ernia. Chi è Ernia Matteo Professione, questo il vero nome di Ernia, è nato a Milano il 29 novembre 1993 sotto il segno del Sagittario. Cresciuto in una famiglia agiata di immigrati (i suoi parenti erano originari della Svizzera tedesca e del Montenegro), diventa amico fin da ragazzino di Tedua e Ghali. A unirli è la passione per l’hip hop.Fan di artisti del calibro di Caparezza, Fabri Fibra, Mondo Marcio, ma anche di rapper stranieri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Tra i giovani talenti del rap, ce n’è uno che si distingue per la particolare inclinazione verso il mondo della cultura e della letteratura. Stiamo parlando di. Chi èMatteo Professione, questo il vero nome di, è nato a Milano il 29 novembre 1993 sotto il segno del Sagittario. Cresciuto in una famiglia agiata di immigrati (i suoi parenti erano originari della Svizzera tedesca e del Montenegro), diventa amico fin da ragazzino di Tedua e Ghali. A unirli è la passione per l’hip hop.Fan di artisti del calibro di Caparezza, Fabri Fibra, Mondo Marcio, ma anche distranieri ...

