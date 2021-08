Buzzi Unicem | fatturato in aumento nel primo semestre

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Neldel 2021, i ricavi netti conseguiti dasono risultati in avanzamento (+5,8% sul 2020) attestandosia 1.608,7 milioni di euro contro i 1.520,1 milioni del 2020, mentre il margine operativo lordo è aumentato del 12,3%, passando da 313,9 a 352,5 milioni. L’utile netto è stato pari a 209,7 milioni, rispetto a 216,7 milioni nello stesso periodo del 2020. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 ammonta a 108,8 milioni, in miglioramento di 132,8 milioni rispetto a 241,6 milioni del 31 dicembre 2020. GuidancePer l’intero esercizio 2021 previsto un margine operativo lordo ...

Nel primo semestre del 2021, i ricavi netti conseguiti dasono risultati in avanzamento (+5,8% sul 2020) attestandosi a 1.608,7 milioni di euro contro i 1.520,1 milioni del 2020, mentre il margine operativo lordo è aumentato del 12,3%, passando ...Le altre quotate del Ftse Mib che renderanno pubblici i rispettivi risultati al 30 giugno 2021 saranno: Generali Assicurazioni,, FinecoBank e Poste Italiane . Per investire sulle ...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni frazionali. Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades - ha segnalato che finora non è stata r ...Nel primo semestre del 2021, i ricavi netti conseguiti da Buzzi Unicem sono risultati in avanzamento (+5,8% sul 2020) attestandosi a 1.608,7 ...