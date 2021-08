Juve, e due: dopo Chiellini, arriva anche il colpo ufficiale in attacco (Di lunedì 2 agosto 2021) La Juventus ha acquistato ufficialmente Kaio Jorge dal Santos: a comunicarlo è lo stesso club brasiliano dopo il rinnovo di Chiellini, in casa Juventus arriva la seconda ufficialità di giornata: c’è infatti la conferma del colpo Kaio Jorge, già impostato da alcuni giorni. A comunicare il buon esito della trattativa è il Santos, club detentore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 2 agosto 2021) Lantus ha acquistato ufficialmente Kaio Jorge dal Santos: a comunicarlo è lo stesso club brasilianoil rinnovo di, in casantusla seconda ufficialità di giornata: c’è infatti la conferma delKaio Jorge, già impostato da alcuni giorni. A comunicare il buon esito della trattativa è il Santos, club detentore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

