Cagliari, Joao Pedro dice no all’MLS: il brasiliano attende un ritocco dell’ingaggio (Di lunedì 2 agosto 2021) L'attaccante del Cagliari, Joao Pedro, va verso il rifiuto dell'offerta fatta dal club americano dell'Atlanta United. Ora chiede un rinnovo di contratto con ritocco dell'ingaggio, passando la palla alla dirigenza sarda Leggi su mediagol (Di lunedì 2 agosto 2021) L'attaccante del, va verso il rifiuto dell'offerta fatta dal club americano dell'Atlanta United. Ora chiede un rinnovo di contratto condell'ingaggio, passando la palla alla dirigenza sarda

Advertising

TuttoMercatoWeb : Inter-Cagliari, il summit per Nandez può slittare a domani a causa di... Joao Pedro - Sima_luse : Qualcuno aveva dubbi? ?? Cagliari, l'entourage di Joao Pedro: 'Rimane in rossoblù'. - DaniloServadei : Una buona notizia: Joao Pedro ha rifiutato l'Atlanta ed ora il Cagliari lavora al rinnovo @EddiePepsi - Bubu_Inter : RT @CentotrentunoC: #Calciomercato #Cagliari ?? Sospiro di sollievo in casa rossoblù: #JoaoPedro ha rifiutato la corte dell' #AtlantaUnit… - Mediagol : Cagliari, Joao Pedro dice no all’MLS: il brasiliano attende un ritocco dell’ingaggio -