Bologna | Logista licenzia 90 persone con un messaggio su Whatsapp

(Di lunedì 2 agosto 2021) “Da lunedì 2 agosto lei sarà dispensato dall’attività lavorativa. Cordiali Saluti”. Undi 80 caratteri, spazi inclusi, perre i dipendenti della sede bolognese di, multinazionale monopolista nella distribuzione del tabacco.Le parole del sindacatoSono le 22 di sabato 31 luglio quando sui cellulari di una 90ina di(addetti al magazzino, personale impiegatizio, addetti alla vigilanza e personale delle pulizie) arriva una notifica sul più popolare sistema di messaggistica Web. Meno di 36 ore per scoprire di non avere più un lavoro. A darne notizia è il sindacato Si ...

A quel tempo era felice del suo sito produttivo all'Interporto di Bologna. Nel 2013 i lavoratori iniziarono ad organizzarsi con il Sicobas e ottennero dapprima il rispetto dei diritti. Da domani i lavoratori saranno in presidio all'Interporto di Bologna - Area 7.