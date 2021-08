Tokyo 2020, il napoletano Sibilio è in finale nei 400 metri a ostacoli. «Ieri non volevo correre» (Di domenica 1 agosto 2021) Il napoletano Alessandro Sibilio è in finale nei 400 metri a ostacoli a Tokyo 2020. Un risultato raggiunto con un ottimo tempo che conferma il buon andamento dell’Italia dell’atletica. L’ostacolista e velocista italiano ha chiuso la sua batteria terzo in 47.93 dopo una splendida rimonta. E’ il secondo italiano della storia sotto i 48. Dopo il piazzamento, le sue parole: «Sono stati i dieci minuti più lunghi della mia vita, sono quasi in lacrime, non piango solo perché sono qui all’intervista. Voglio ringraziare la mia mental coach, Ieri ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) IlAlessandroè innei 400. Un risultato raggiunto con un ottimo tempo che conferma il buon andamento dell’Italia dell’atletica. L’sta e velocista italiano ha chiuso la sua batteria terzo in 47.93 dopo una splendida rimonta. E’ il secondo italiano della storia sotto i 48. Dopo il piazzamento, le sue parole: «Sono stati i dieci minuti più lunghi della mia vita, sono quasi in lacrime, non piango solo perché sono qui all’intervista. Voglio ringraziare la mia mental coach,...

