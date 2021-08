Brunetta: “A settembre i dipendenti pubblici dovranno tornare in presenza negli uffici” (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA – “La Pubblica amministrazione si prepara ad affrontare la fase post pandemica e la nuova sfida dettata dai finanziamenti del Recovery fund. Per farlo servono decine di migliaia di giovani e professioni oltre ai 100mila del turn over. Con le alte professionalità creiamo percorsi di crescita e di carriera”. Così il ministro Renato Brunetta, che sul tema ha rilasciato un’intervista pubblicata oggi sul Sole 24 Ore. “Rigenerare la macchina amministrativa è la chiave del nostro Rinascimento post pandemico – aggiunge – Per questo sforzo a settembre i dipendenti pubblici dovranno tornare in ... Leggi su lopinionista (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA – “La Pubblica amministrazione si prepara ad affrontare la fase post pandemica e la nuova sfida dettata dai finanziamenti del Recovery fund. Per farlo servono decine di migliaia di giovani e professioni oltre ai 100mila del turn over. Con le alte professionalità creiamo percorsi di crescita e di carriera”. Così il ministro Renato, che sul tema ha rilasciato un’intervista pubblicata oggi sul Sole 24 Ore. “Rigenerare la macchina amministrativa è la chiave del nostro Rinascimento post pandemico – aggiunge – Per questo sforzo ain ...

Advertising

romi_andrio : RT @ScelgoilSud: Un anno e passa di dati, analisi, studi sull'efficienza acquisita con lo #smartworking ma si ritorna in presenza. Il Mini… - infoitinterno : 'A settembre bisogna tornare a lavorare in presenza', avverte Brunetta - infoitinterno : Pubblica amministrazione, il diktat di Brunetta: “Da settembre si torna a lavorare in presenza” - infoitinterno : Covid, Brunetta: «A settembre ragazzi a scuola e pubblica amministrazione in presenza» - infoitinterno : Renato Brunetta: 'Da settembre gli statali devono tornare in presenza' -