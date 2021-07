“Pagato per stare con Manuela”. Accuse gravissime per la coppia nata dopo Temptation Island. La risposta in un video (Di sabato 31 luglio 2021) Fa ancora discutere la neonata coppia formatasi durante il reality Temptation Island composta dal tentatore Luciano Punzo e da Manuela Carriero, che per stare con lui ha lasciato il suo fidanzato Stefano Sirena, tra insulti e schiaffi degni della peggior tv mai vista prima. Amore vero? E siccome tutti sanno che i tentatori sono pagati appunto per tentare e mettere in crisi le già traballanti coppie, salvo poi darsela a gambe appena concluso il programma ( e il contratto) sembra incredibile che sia sbocciato davvero l’amore tra due partecipanti. C’è da dire comunque che Luciano ha ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 31 luglio 2021) Fa ancora discutere la neoformatasi durante il realitycomposta dal tentatore Luciano Punzo e daCarriero, che percon lui ha lasciato il suo fidanzato Stefano Sirena, tra insulti e schiaffi degni della peggior tv mai vista prima. Amore vero? E siccome tutti sanno che i tentatori sono pagati appunto per tentare e mettere in crisi le già traballanti coppie, salvo poi darsela a gambe appena concluso il programma ( e il contratto) sembra incredibile che sia sbocciato davvero l’amore tra due partecipanti. C’è da dire comunque che Luciano ha ...

