Patrizia Mirigliani | il figlio Nicola Pisu al GF Vip 6

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6, nel cast il figlio di Patrizia Mirigliani che fu denunciato dalla madre - infoitcultura : Grande Fratello Vip 6: Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, tra i concorrenti - infoitcultura : Nicola Pisu, figlio Patrizia Mirigliani al Grande Fratello Vip 6/ Colpo di Signorini - ClarabellaBest : RT @davidemaggio: #BOOM #NicolaPisu, figlio di Patrizia Mirigliani, al Grande Fratello VIP. La mamma lo aveva denunciato tempo fa. Da sol… - PasqualeMarro : #NicolaPisu al #GrandeFratelloVip, figlio di #PatriziaMirigliani -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Mirigliani

Chi è? Il figlio della patron di Miss Italia ,, con problemi di droga alle spalle. 'Come anticipato da Davide Maggio, in una diretta su Instagram, Nicola Pisu sarà uno dei ...Secondo Davide Maggio, infatti, tra i concorrenti, a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà ci sarà anche Nicola Pisu, il figlio di, organizzatrice di Miss Italia. ...Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: ultime news, rumor e gossip sui nuovi e probabili concorrenti del reality show di Canale 5.Patrizia Mirigliani qualche tempo fa ha rilasciato delle interviste molto toccanti per raccontare il periodo buio che stava affrontando a causa dei problemi di suo figlio. Nicola Pisu, non è mai ...