Netflix entra nei videogiochi e Dr. Disrespect si propone come streamer di punta (Di venerdì 30 luglio 2021) Dr Disrespect ha una proposta per Netflix: la star di YouTube vuole diventare lo streamer di punta della piattaforma. Non solo vuole trasmettere in streaming su Netflix, Doc vuole aiutare a guidare i primi passi dell'iconico gigante nordamericano nel regno dello streaming. Dr Disrespect è stato bannato da Twitch per ragioni sconosciute e mentre è ancora in ascesa su YouTube, lo streamer è ancora alla ricerca di una casa.

