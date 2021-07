Giulia De Lellis in barella dopo il vaccino: “Non sono stata bene, mi hanno fatto una flebo” (Di venerdì 30 luglio 2021) Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite in Italia ed è quindi abituata a condividere con i fan su Instagram i momenti salienti della sua vita. La conduttrice di Love Island si è sottoposta alla vaccinazione contro il Covid-19, ma questa volta ha dimenticato di pubblicare la foto, come racconta lei stessa dopo le accuse di alcune persone secondo cui starebbe mentendo. Unica testimonianza è uno scatto di un’amica che la ritrae in barella dopo l’inoculazione: Giulia De Lellis, infatti, sembra non sia stata molto bene, ma ha ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 luglio 2021)Deè una delle influencer più seguite in Italia ed è quindi abituata a condividere con i fan su Instagram i momenti salienti della sua vita. La conduttrice di Love Island si è sottoposta alla vaccinazione contro il Covid-19, ma questa volta ha dimenticato di pubblicare la foto, come racconta lei stessale accuse di alcune persone secondo cui starebbe mentendo. Unica testimonianza è uno scatto di un’amica che la ritrae inl’inoculazione:De, infatti, sembra non siamolto, ma ha ...

