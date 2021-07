Nuoto | Paolo Barelli sull’impresa olimpica di Paltrinieri | “Era un mostro in acqua”

(Di giovedì 29 luglio 2021) L’impresa di Gregorio, argento olimpico negli 800 stile libero a Tokyo, è qualcosa che ha lasciato il segno per la sua eccezionalità. L’aver ottenuto un risultato del genere, nonostante la mononucleosi e lo stare fermo un mese, è qualcosa che va ben al di là del concepibile. Greg ha dimostrato ancora una volta che differenza ci sia tra un campione assoluto e un ottimo atleta. A sottolineare la portata di questo risultato è stato il presidente della Feder: “oggi era completamente un’altra persona, un altro nuotatore, unin ...

Un bilancio Bilancio positivo con ben sei atleti sul podio:Brullo nei 100 farfalla, Lorenzo ... La Squadra AgonisticaErea C'È" - scrivono dalla dirigenza " che aggiunge: "La società ...PREGANZIOL - Dopo l'esaltante esperienza agli Europei categoria Juniores a Parigi nelsu acque libere , ha fatto rientro, nella sede della piscina Stilelibero di Preganziol , con ...sindaco...Anche in pandemia l'Erea non si ferma. Ed ai campionati regionali Esordienti conquista un secondo posto con gli Esordienti B ed un quinto posto con gli Esordienti A. Si conclude una stagione lunga e d ...