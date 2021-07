Elisa: concerto streaming gratis stasera dalle 19 su A-LIVE (Di giovedì 29 luglio 2021) Tra poche ore, esattamente alle 19, ci sarà sulla piattaforma “A-LIVE” il concerto “carbon neutral” di Elisa A – LIVE è la rivoluzionaria piattaforma digitale nata per rompere le barriere e per creare un nuovo universo espressivo, fatto di video immersivi a 360° e possibilità innovative di interazione e valorizzazione degli artisti. La piattaforma continua a sostenere i grandi eventi LIVE, e stasera, giovedì 29 luglio, a partire dalle ore 19.00, ospiterà il concerto “carbon neutral” di Elisa, che si esibirà ai Laghi di Fusine di Tarvisio ... Leggi su zon (Di giovedì 29 luglio 2021) Tra poche ore, esattamente alle 19, ci sarà sulla piattaforma “A-” il“carbon neutral” diA –è la rivoluzionaria piattaforma digitale nata per rompere le barriere e per creare un nuovo universo espressivo, fatto di video immersivi a 360° e possibilità innovative di interazione e valorizzazione degli artisti. La piattaforma continua a sostenere i grandi eventi, e, giovedì 29 luglio, a partireore 19.00, ospiterà il“carbon neutral” di, che si esibirà ai Laghi di Fusine di Tarvisio ...

Advertising

RosyMerola : A-LIVE stasera dalle ore 19.00 ospita il concerto “carbon neutral” di #Elisa, live ai laghi di Fusine di #Tarvisio… - SinergicaMentis : A-LIVE stasera dalle ore 19.00 ospita il concerto “carbon neutral” di ELISA, live ai laghi di Fusine di Tarvisi... - jjoyx : RT @dukana2: Concerto pagato dai criminali #Eni che ammazzano i nostri bambini in #Basilicata!! ??#Elisa vaffanculo!!! #ICantantiFossili che… - Renato47Rm : RT @dukana2: Concerto pagato dai criminali #Eni che ammazzano i nostri bambini in #Basilicata!! ??#Elisa vaffanculo!!! #ICantantiFossili che… - matteoc1951 : RT @dukana2: Concerto pagato dai criminali #Eni che ammazzano i nostri bambini in #Basilicata!! ??#Elisa vaffanculo!!! #ICantantiFossili che… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa concerto Torna il 'Teatro nel Bicchiere': il programma degli spettacoli e degli incontri ... Maurizio Lucenti, Emanuela Serra, Alessandro Pallecchi, Giulia Spattini, Paolo Rosini, Elisa Spina,... dal titolo ' Alla ricerca della propria Drag Animalessa' ; ore 19.00: concerto e talk sul ...

ELISA stasera il concerto "carbon neutral" anche su A - LIVE A " LIVE è la piattaforma digitale continua a sostenere i grandi eventi live, e stasera, giovedì 29 luglio, a partire dalle ore 19.00, ospiterà il concerto "carbon neutral" di ELISA, che si esibirà ai Laghi di Fusine di Tarvisio (UD). Il concerto, organizzato da Eni gas e luce, sarà "carbon neutral" è ha come obiettivo quello di compensare le ...

Elisa in concerto “carbon neutral” ai Laghi di Fusine Sky Tg24 ELISA stasera il concerto “carbon neutral” anche su A-LIVE A – LIVE è la piattaforma digitale continua a sostenere i grandi eventi live, e stasera, giovedì 29 luglio, a partire dalle ore 19.00, ospiterà il concerto “carbon neutral” di ELISA, che si esibirà ai ...

Da Vivaldi a Morricone, dalla musica contemporanea a PianoBarga, un agosto intenso con Opera Barga BARGA - Da domenica 1 a mercoledì 11 agosto il Festival Opera Barga presenta, nel solco della sua tradizione, un programma composto da progetti innovativi ...

... Maurizio Lucenti, Emanuela Serra, Alessandro Pallecchi, Giulia Spattini, Paolo Rosini,Spina,... dal titolo ' Alla ricerca della propria Drag Animalessa' ; ore 19.00:e talk sul ...A " LIVE è la piattaforma digitale continua a sostenere i grandi eventi live, e stasera, giovedì 29 luglio, a partire dalle ore 19.00, ospiterà il"carbon neutral" di, che si esibirà ai Laghi di Fusine di Tarvisio (UD). Il, organizzato da Eni gas e luce, sarà "carbon neutral" è ha come obiettivo quello di compensare le ...A – LIVE è la piattaforma digitale continua a sostenere i grandi eventi live, e stasera, giovedì 29 luglio, a partire dalle ore 19.00, ospiterà il concerto “carbon neutral” di ELISA, che si esibirà ai ...BARGA - Da domenica 1 a mercoledì 11 agosto il Festival Opera Barga presenta, nel solco della sua tradizione, un programma composto da progetti innovativi ...