Almeno una medaglia (Di giovedì 29 luglio 2021) È l'obiettivo della nazionale di atletica leggera italiana alle Olimpiadi, dopo il fallimento di Rio 2016: qualche speranza c'è Leggi su ilpost (Di giovedì 29 luglio 2021) È l'obiettivo della nazionale di atletica leggera italiana alle Olimpiadi, dopo il fallimento di Rio 2016: qualche speranza c'è

Advertising

mara_carfagna : Una giornata importante per il #Mezzogiorno: con l'approvazione del Dl Semplificazioni almeno il 40% dei fondi del… - Ruffino_Lorenzo : Il 53% della popolazione è stato completamente vaccinato e il 10.9% è in attesa di seconda dose. Gli over 50 vaccin… - you_trend : ? #Coronavirus: ecco il grafico che mostra le percentuali di over 12 che hanno ricevuto almeno una dose o che sono… - Paskalaw : RT @you_trend: ? #Coronavirus: ecco il grafico che mostra le percentuali di over 60 che hanno ricevuto almeno una dose o che sono completam… - sopraeroi : RT @testasullescale: ma come fa la gente a voler uscire ogni sera io esco una volta e poi mi servono almeno 5 mesi di pausa per riprendermi -