Sanità e liste d'attesa troppo lunghe, in 1.400 firmano una petizione per ridurle

Ultime Notizie dalla rete : Sanità liste Sanità e liste d'attesa troppo lunghe, in 1.400 firmano una petizione per ridurle "Con l'emergenza sanitaria da Covid19 " prosegue Agrizzi " le criticità delle liste per ottenere l'erogazione in tempi corretti si è acuita, obbligando molte persone a rivolgersi a strutture private ...

Mancano medici e Oss, l'allarme in Piemonte: 'Rischio caos in estate. Liste d'attesa al palo' ' Un'ombra inquietante - ha sottolineato il coordinatore del gruppo di lavoro Daniele Valle - sulla capacità del nostro sistema di recuperare i ritardi sulle liste d'attesa. Siamo preoccupati che ...

