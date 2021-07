LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Hashimoto si porta in testa (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Conclusi i minuti di riscaldamento, sta per iniziare la seconda rotazione. 12.42 Tra poco la seconda suddivisione, i big al cavallo: Sun, Xiao, Nagornyy, Hashimoto, Dalaloyan, Fraser 12.40 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE. Il giapponese Haiki Hashimoto è al comando con 14.833, seguito dai cinesi Xiao Ruoteng (14.700) e Wei Sin (14.500). Leggermente più attardati i russi Nikita Nagornyy (14.433) e Artur Dalaloyan (14.050). 12.38 Hashimoto prende la testa della gara! Eccezionale esercizio al corpo libero e 14.833 per il giapponese. Dalaloyan ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 Conclusi i minuti di riscaldamento, sta per iniziare la seconda rotazione. 12.42 Tra poco la seconda suddivisione, i big al cavallo: Sun, Xiao, Nagornyy,, Dalaloyan, Fraser 12.40 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE. Il giapponese Haikiè al comando con 14.833, seguito dai cinesi Xiao Ruoteng (14.700) e Wei Sin (14.500). Leggermente più attardati i russi Nikita Nagornyy (14.433) e Artur Dalaloyan (14.050). 12.38prende ladella gara! Eccezionale esercizio al corpo libero e 14.833 per il giapponese. Dalaloyan ...

