Ginnastica | Michael Phelps su Simone Biles | “Olimpiadi travolgenti | bisogna chiedere aiuto”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Continua incessante l’attenzione del mondo nei confronti di, leggenda dellaartistica che ha rinunciato di concorrere alledi Tokyo 2020 per la Finale a squadre e per quella All Around, lamentando di “Avere dei demoni nella testa” e parlando esplicitamente di problemi di salute mentale. Un tema oltremodo delicato affrontato, tra le tante personalità, anche da, monumento del nuoto con la bellezza in bacheca di 28 medaglie olimpiche di cui 23 del metallo più pregiato, intervenuto ai microfoni di NBC nella serata di martedì 27 luglio. Da ...