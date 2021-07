Siena | Letta | chiedo unità centrosinistra su di me | sfida è a due

Advertising

CarloCalenda : Questa storia delle suppletive sta diventando una polemica sterile. Ho proposto a PD e IV di chiedere insieme a Ben… - HuffPostItalia : Matteo Renzi: 'Faremo di tutto per sostenere Enrico Letta a Siena' - AndreaMarcucci : Spero che @ItaliaViva ed @Azione_it confermino a #Siena la loro appartenenza al centrosinistra. Spero che Enrico… - annarigel : RT @NicolaPorro: ?? Aumentano i contagi non i ricoveri, prosegue la discussione sulla #riformadellagiustizia e l'elezione a Siena di Letta a… - AnimaCeleste : RT @michelelanzo: Mi ha scritto un caro amico di Siena, grande avvocato e professore universitario, fino al 2016 comunista convinto, sintet… -

Ultime Notizie dalla rete : Siena Letta

Lo afferma via social il segretario del Pd Enrico, rivolgendo un appello alla convergenza sul suo nome per il collegio didella Camera al voto per le supplettive in autunno di tutti ...Inaccettabile tenere sulla graticola il segretario del PD Enrico(pur con le sue mancanze) rischiando di far perdere il seggio died ancor di più che si attribuisca le vergognose ...ROMA - "Specifici poteri". Si gioca tutta su queste due parole la nuova norma ad personam per cambiare la storia dei processi di Berlusconi per corruzione di testimoni. Quelli "figli" del processo Rub ...Roma, 27 lug. (LaPresse) - "In queste settimane ho avuto i primi incontri sul territorio del Collegio Toscana 12: nella provincia senese e in quella aretina.