Recovery, nasce Pnrr Academy: percorso di formazione per i funzionari che si occupano degli appalti. A giorni bando per 120 ingegneri (Di martedì 27 luglio 2021) Tre corsi per formare i nuovi tecnici che dovranno lavorare con la nuova normativa sugli appalti prevista per le opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). E' l'obiettivo della "Pnrr Academy", il piano di formazione per l'aggiornamento professionale promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) per agevolare l'attuazione del Pnrr promuovendo la qualificazione delle stazioni appaltanti. L'iniziativa partirà il 27 settembre. Il 30 luglio intanto verrà pubblicato un bando per selezionare "120 nuovi ingegneri" ...

