No! Queste foto non dimostrano che Zingaretti e Toti hanno finto di vaccinarsi contro la Covid19 (Di martedì 27 luglio 2021) Quante dosi hanno fatto Nicola Zingaretti e Giovanni Toti? Secondo alcuni utenti, a causa di due meme creati ad arte contro i due presidenti di Regione favorevoli al vaccino anti Covid19, avrebbero fatto finta di vaccinarsi o avrebbero addirittura ricevuto 4 somministrazioni anziché due come previsto per i prodotti di Pfizer, AstraZeneca e Moderna. La prova? Quattro scatti fotografici che lo dimostrerebbero, ma si tratta dello stesso sistema attuato in passato dai complottisti nei confronti di Matteo Bassetti (qui): raccogliere le foto delle ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) Quante dosifatto Nicolae Giovanni? Secondo alcuni utenti, a causa di due meme creati ad artei due presidenti di Regione favorevoli al vaccino anti, avrebbero fatto finta dio avrebbero addirittura ricevuto 4 somministrazioni anziché due come previsto per i prodotti di Pfizer, AstraZeneca e Moderna. La prova? Quattro scattigrafici che lo dimostrerebbero, ma si tratta dello stesso sistema attuato in passato dai complottisti nei confronti di Matteo Bassetti (qui): raccogliere ledelle ...

