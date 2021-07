Covid,99 morti su 100 da febbraio non avevano completato ciclo vaccinale (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Quasi 99 deceduti per Covid su 100 dallo scorso febbraio non avevano terminato il ciclo vaccinale, e fra quelli che invece lo avevano completato si riscontra un’età media più alta e un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media. Lo afferma un approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Istituto Superiore di Sanità.Fino al 21 luglio sono 423 i decessi SARS-COV-2 positivi in vaccinati con “ciclo vaccinale completo” e rappresentano l’1,2% di tutti i decessi SARS-COV-2 positivi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Quasi 99 deceduti persu 100 dallo scorsononterminato il, e fra quelli che invece losi riscontra un’età media più alta e un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media. Lo afferma un approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Istituto Superiore di Sanità.Fino al 21 luglio sono 423 i decessi SARS-COV-2 positivi in vaccinati con “completo” e rappresentano l’1,2% di tutti i decessi SARS-COV-2 positivi ...

