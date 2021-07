Alvino sul mercato | Spalletti vuole Emerson Il Napoli può acquistarlo in un modo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 27 luglio 2021) Il giornalista Carloè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, fornendo alcuni interessanti aggiornamenti sugli azzurri. Ecco quanto evidenziato:? La priorità sulresta il terzino sinistro. Il mio timore è che ora ilha in rosa in quel ruolo Mario Rui e Ghoulam che hanno ingaggi alti. Ilspende tanti soldi per avere due giocatori dei quali uno ai box e l'altro che spesso ha deluso le aspettative. Il desiderio direstaPalmieri, ma con un'operazione last minute come quella di Bakayoko ...