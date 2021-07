**Tv: Agcom, Sky mantiene primato Sic, Rai seconda supera Fininvest** (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug.(Adnkronos) – I primi dieci gruppi operanti nelle aree economiche che compongono il Sic sono Comcast Corporation/Sky Italian Holdings; Rai Radiotelevisione Italiana; Fininvest -Mediaset, Mondadori, Mediamond; Alphabet/Google; Cairo Communication; Facebook; Gedi Gruppo Editoriale; Netflix; Amazon e Discovery: tali gruppi rappresentano congiuntamente, con 11,3 miliardi di euro, il 62% del Sic. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug.(Adnkronos) – I primi dieci gruppi operanti nelle aree economiche che compongono il Sic sono Comcast Corporation/Sky Italian Holdings; Rai Radiotelevisione Italiana; Fininvest -Mediaset, Mondadori, Mediamond; Alphabet/Google; Cairo Communication; Facebook; Gedi Gruppo Editoriale; Netflix; Amazon e Discovery: tali gruppi rappresentano congiuntamente, con 11,3 miliardi di euro, il 62% del Sic. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

mrsiovinella : RT @AGCOMunica: #Agcom Nonostante la crescita di audience e consumo di informazione per #tv e #Internet,i risultati economici sono negativi… - digitalsat_it : RT @AGCOMunica: #Agcom La #tv si conferma il mezzo principale per l’acquisizione di informazioni, anche se è sempre più evidente lo spostam… - digitalsat_it : RT @AGCOMunica: #Agcom Nonostante la crescita di audience e consumo di informazione per #tv e #Internet,i risultati economici sono negativi… - digitalsat_it : RT @AGCOMunica: #Agcom L’anno trascorso ha evidenziato, anche in connessione con la pandemia, un incremento dell’offerta #tv a pagamento su… - TV7Benevento : **Tv: Agcom, Sky mantiene primato Sic, Rai seconda supera Fininvest**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Tv Agcom Rai leader degli ascolti nel primo semestre Emerge però con forza la crescita di quelle che Auditel classifica come 'Altre' tv, emittenti che ...Da questi operatori ci si attende maggiore trasparenza ed un cenno di intervento da parte dell'Agcom,...

Rai leader ascolti primo semestre, bene gli Over the top Emerge però con forza la crescita di quelle che Auditel classifica come 'Altre' tv, emittenti che ...Da questi operatori ci si attende maggiore trasparenza ed un cenno di intervento da parte dell'Agcom,...

**Tv: Agcom, Sky mantiene primato Sic, Rai seconda supera Fininvest** Il Tempo Lasorella (AgCom): pronti a proteggere gli italiani dagli abusi degli algoritmi La prima relazione del nuovo garante al Parlamento ragiona anche su concorrenza, pluralismo e intelligenza artificiale: "L'industria italiana dei ...

Lasorella: «Agcom alla sfida del digitale, si parte dal calcio in streaming» Il presidente dell’Agcom: «Siamo vigili ma ottimisti. Con il nostro atto di indirizzo abbiamo dato a tutti gli operatori un preciso set di scadenze» ...

Emerge però con forza la crescita di quelle che Auditel classifica come 'Altre', emittenti che ...Da questi operatori ci si attende maggiore trasparenza ed un cenno di intervento da parte dell',...Emerge però con forza la crescita di quelle che Auditel classifica come 'Altre', emittenti che ...Da questi operatori ci si attende maggiore trasparenza ed un cenno di intervento da parte dell',...La prima relazione del nuovo garante al Parlamento ragiona anche su concorrenza, pluralismo e intelligenza artificiale: "L'industria italiana dei ...Il presidente dell’Agcom: «Siamo vigili ma ottimisti. Con il nostro atto di indirizzo abbiamo dato a tutti gli operatori un preciso set di scadenze» ...