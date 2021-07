Luca Bernardo e la pistola in ospedale: il candidato sindaco a Milano non si scusa, anzi rilancia (Di lunedì 26 luglio 2021) Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, non si scusa per essere entrato in ospedale con la pistola ma anzi rilancia: “Agli amici del Pd, e io ne ho tanti e tra i primi Carlo Borghetti - che è persona che stimo moltissimo - dico che non studiano perché quando uno ha il porto d’armi da difesa personale, che non è da tiro o sportivo, ha la possibilità di trasportarla ovunque e sempre e non deve avvertire nessuno per legge perché si chiama ’porto occulto’ ”. Lo ha detto in occasione della presentazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021)del centrodestra a, non siper essere entrato incon lama: “Agli amici del Pd, e io ne ho tanti e tra i primi Carlo Borghetti - che è persona che stimo moltissimo - dico che non studiano perché quando uno ha il porto d’armi da difesa personale, che non è da tiro o sportivo, ha la possibilità di trasportarla ovunque e sempre e non deve avvertire nessuno per legge perché si chiama ’porto occulto’ ”. Lo ha detto in occasione della presentazione ...

