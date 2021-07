Il video che mostra l’assessore di Voghera Massimo Adriatici parlare con un testimone subito dopo aver sparato a Youns El Bossettaoui

raistolo : La prossima volta che sentite chiacchierare di sofisticatissime policy e prodotti di security, potete commentare co… - UnioneSarda : #Sardegna - Un'immagine che vale più di mille parole: il confronto tra le immagini satellitari del 22 luglio con qu… - borghi_claudio : Cominciano anche qui. Tutto normale? Si cancella un video di un parlamentare che riporta dati incontestabili. YOU… - StexOne78 : RT @nicola_pinna: Sto riattraversando ora le strade devastate dagli #incendi che hanno piegato il cuore della #Sardegna: una via crucis di… - calsvoice : RT @bravqs: thread di video di italiani alle olimpiadi che mi fanno pisciare perché stanno regalando perle e devo pur raccoglierli in qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : video che

Sky Tg24

Inoltre, l'accusa ha intenzione di mostrare prove recuperate da centinaia di telefoni e tablet del rapperincludonodegli abusi. Bianca Atzei: "Sardegna brucia, cuore a pezzi"/ "Mia nonna ...La polizia britannica ha aperto una inchiesta sull'accoltellamento, ieri a Hyde Park a Londra, di una donna 39enneindossava una maglietta di Charlie Hebdo. Neipubblicati in rete si vede un individuo vestito in neroaggredisce la donna, ferita lievemente alla testa. Non lontano dal luogo dell'...Lunedì, 26 luglio 2021 Home > aiTv > Olimpiadi di Tokyo, ecco casa Italia, la dimora della delegazione italiana in Giappone (Agenzia Vista) Tokyo, 26 luglio 2021 Il video che mostra casa Italia in men ...Il gesto degli agenti è stato subito interpretato dai no-vax come una forma di sostegno alla protesta.Critiche da parte di un gruppo di medici. Ma la questura risponde: in quel momento non era neces ...