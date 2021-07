Una Vita, anticipazioni 26 luglio: Genoveva ancora contro Felipe per via di Marcia (Di domenica 25 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 26 luglio: come riprenderà la settimana? Ora lo vediamo. C’è prudenza sulla salute di Moncho Finalmente il bimbo di Lolita e Antonito si è ripreso. Tuttavia i dottori raccomandano cautela sulle sue condizioni. Il piccolo è davvero fuori pericolo? Felipe distrutto per Marcia. E Genoveva … Felipe è inconsolabile per l’omicidio dell’amata Marcia, continuando ad infastidire enormemente Genoveva. Addirittura vedremo che l’avvocato deciderà di partire per Cuba per scovare Israel. anticipazioni spagnole: ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 25 luglio 2021) Una26: come riprenderà la settimana? Ora lo vediamo. C’è prudenza sulla salute di Moncho Finalmente il bimbo di Lolita e Antonito si è ripreso. Tuttavia i dottori raccomandano cautela sulle sue condizioni. Il piccolo è davvero fuori pericolo?distrutto per. Eè inconsolabile per l’omicidio dell’amata, continuando ad infastidire enormemente. Addirittura vedremo che l’avvocato deciderà di partire per Cuba per scovare Israel.spagnole: ...

