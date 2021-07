Covid oggi Piemonte, 97 contagi e zero morti: bollettino 25 luglio (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 97 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 25 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi (di cui 6 dopo test antigenico) sono pari allo 0,9% di 11.030 tamponi eseguiti, di cui 7.463 antigenici. Dei 97 nuovi casi gli asintomatici sono 42 (43,3%). I casi sono così ripartiti: 14 screening, 58 contatti di caso, 25 con indagine in corso, 3 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1 importato dall’estero. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 58 (+4 rispetto a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 97 ida coronavirus in, 252021, secondo i dati deldella regione. Da ieri non sono stati registrati. I nuovi casi (di cui 6 dopo test antigenico) sono pari allo 0,9% di 11.030 tamponi eseguiti, di cui 7.463 antigenici. Dei 97 nuovi casi gli asintomatici sono 42 (43,3%). I casi sono così ripartiti: 14 screening, 58 contatti di caso, 25 con indagine in corso, 3 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1 importato dall’estero. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 58 (+4 rispetto a ...

