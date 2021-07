Azzurri | partenza fiacca | deludono Detti e Razzetti | che bravo Martinenghi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Azzurri partenza

Sky Sport

Zero medaglie? Un ritorno sulla terra per l'Italia del nuoto? Siamo appena all'inizio e l'impatto con le finali al mattino s'è fatto sentire per tutti, a cominciare dagliche - ad eccezione di Nicolò Martinenghi, autore del record italiano nei 100 rana in 58"28 - si sono peggiorati. O se non si sono peggiorati come Elena Di Liddo nei 100 farfalla (ai Mondiali ...Si confidava molto in Gabriele Detti, che si presentava ai nastri dida bronzo olimpico. Il livornese ha chiuso solo in sesta posizione con il tempo di 3'44 88 e il contesto di gara, ...OFELIA MALINOV 8: Che esordio per l'alzatrice azzurra che convince anche chi poteva anche avere qualche dubbio sul suo ruolo di titolare. bene la distribuzione, spesso precisa anche in situazione di d ...Prima giornata di semifinali e finali che non hanno sorriso più di tanto ai colori azzurri nel nuoto in corsie. Nell'Aquatics Centre di Tokyo, sede delle Olimpiadi per la specialità, i risultati non s ...