Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 luglio 2021)DEL 24 LUGLIOORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO DA VIA DI ROCCA CENCIA, SIAMO IN ZONA OSTERIA DELL’OSA, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA VIA PRENESTINA E VIA SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE. SUL POSTO PRESENTI I MEZZI DI SOCCORSO; DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DELLA ZONA, IN PARTICOLARE LA 055 E 555. PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI. RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA SONO IN CORSO I LAVORI E LE ...