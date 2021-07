Uomo ucciso a Voghera, spunta un testimone: "Ho visto Adriatici sparare" (Di sabato 24 luglio 2021) Adesso spunta un testimone chiave. Sul caso dell' omicidio di Youns el Boussettaoui , ucciso martedì sera a Voghera per mano dell' assessore Massimo Adriatici , è stato sentito un testimone oculare. L'... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 luglio 2021) Adessounchiave. Sul caso dell' omicidio di Youns el Boussettaoui ,martedì sera aper mano dell' assessore Massimo, è stato sentito unoculare. L'...

LegaSalvini : L'UOMO UCCISO DALL'ASSESSORE A VOGHERA ERA STATO SOTTOPOSTO A TSO Il trattamento sarebbe avvenuto 3 settimane fa - il_pucciarelli : Secondo Salvini, intervistato sul @Corriere, se un uomo a Voghera è stato ucciso è colpa propria. Perché non doveva… - Agenzia_Ansa : Uomo ucciso in piazza a Voghera, parla la sorella della vittima: 'com'è uscito quel colpo?'. Il cognato: 'vogliamo… - MEcosocialista : RT @il_pucciarelli: Secondo Salvini, intervistato sul @Corriere, se un uomo a Voghera è stato ucciso è colpa propria. Perché non doveva sta… - CarriaggioM : RT @antondepierro: 'Youns lo ha spinto, l'italiano è caduto subito, ha preso la pistola, ha mirato e gli ha sparato mentre Youns era fermo'… -