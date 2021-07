Uccisa a Faenza: chiesto il giudizio immediato per due (Di sabato 24 luglio 2021) La Procura di Ravenna ha chiuso l'indagine con una richiesta di giudizio immediato per l'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, nel Ravennate, il 6 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) La Procura di Ravenna ha chiuso l'indagine con una richiesta diper l'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata nel suo appartamento di via Corbara a, nel Ravennate, il 6 ...

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa Faenza Uccisa a Faenza: chiesto il giudizio immediato per due La Procura di Ravenna ha chiuso l'indagine con una richiesta di giudizio immediato per l'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, nel Ravennate, il 6 febbraio scorso a cavallo delle 6. Gli imputati, come riportato dalla stampa locale, sono l'ex marito della donna, il meccanico faentino 54enne Claudio Nanni inquadrato ...

Ilenia Fabbri, la figlia si costituirà parte civile nel processo dopo aver difeso il padre Ilenia Fabbri è stata uccisa il 6 febbraio scorso nel suo appartamento di Faenza, nel Ravennate. È imputato dell'assassinio anche il 53enne Pierluigi Barbieri, alias lo Zingaro, originario di Cervia (...

Faenza, omicidio di Ilenia: la figlia si costituirà parte civile Arianna si costituirà parte civile nel futuro processo per l’omicidio della madre, Ilenia Fabbri, assassinata all’alba d ...

