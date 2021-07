Rifiuti abbandonati in città | multe della Polizia Municipale

(Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Benevento rende noto che, a seguito di indagini effettuate con l’ausilio delle telecamere installate in loco, ha individuato e multato un altro proprietario di autoveicolo (una società di Benevento) che nella giornata di ieri aveva scaricato nell’Ecocentro di C/da Montecalvo-MadonnaSalute materiale di vario genere, compreso scarti di lavorazione, compromettendo il corretto utilizzo del sito che è riservato ai soli abitantiContrada. Inoltre, questa mattina, la squadra, diretta dal magg. Emilio Belmonte, ...

... dove è prevista l'asportazione di tutti i veicoli, ie la demolizione dei manufatti pericolosi e. Nei prossimi giorni i cittadini residenti nel quartiere Rizzoli riceveranno una ...'Puzza,, musica ad alto volume oltre decibel e orari consentiti, furti, rapine: siamo ... dove esiste un muro invisibile, oltre il quale i catanesi sonoda forze dell'ordine e ...2' di lettura 24/07/2021 - Telecamere in arrivo nei pressi delle isole ecologiche e controlli da parte degli ispettori per una città più pulita. Amministrazione comunale e Sgds Multiservizi proseguono ...Così Riccardo Pase, presidente della commissione regionale Ambiente, commenta la volontà di conferimento in una NewCo di tutti gli asset ...