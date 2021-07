Davide Mengacci su Anna Tatangelo: “Meglio Barbara D’Urso” (Di sabato 24 luglio 2021) Davide Mengacci dice la sua sul cambio di conduzione del programma Scene da un matrimonio Davide Mengacci boccia Anna Tatangelo che sarà al timone di una nuova versione del programma “Scene da un matrimonio”. La trasmissione condotta per anni da Davide Mengacci cambia conduttore e proprio lui ne approfitta per esprimere il suo parere e L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 24 luglio 2021)dice la sua sul cambio di conduzione del programma Scene da un matrimoniobocciache sarà al timone di una nuova versione del programma “Scene da un matrimonio”. La trasmissione condotta per anni dacambia conduttore e proprio lui ne approfitta per esprimere il suo parere e L'articolo proviene da KontroKultura.

