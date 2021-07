Omicidio Vassallo | i fratelli del sindaco pescatore di Pollica ucciso nel 2010 chiedono nuove indagini “Non siamo più disposti ad aspettare ancora”

(Di giovedì 22 luglio 2021) “Non conoscendo, per via del segreto investigativo, lo stato del procedimento delledella Procura di Salerno sull’di nostro fratello, di concerto con il nostro legale Antonio Ingroia, abbiamo depositato un’istanza di impulso delleo, qualora il procedimento in questione fosse stato archiviato, la riapertura dellesui depistaggi e sulle coperture che hanno favorito gli assassini di nostro fratello”. È quanto afferma Dario e Massimodi Angelo(nella foto), il...

Stampa Non conoscendo, per via del segreto investigativo, lo stato del procedimento delle indagini della Procura di Salerno sull'omicidio di nostro fratello, di concerto con il nostro legale Antonio I ...Politica: Salerno, 22 luglio 2021 - Non conoscendo, per via del segreto investigativo, lo stato del procedimento delle indagini della Procur..