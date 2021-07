Strage Bologna | ex moglie riconosce Bellini in video | E' lui

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - "Sembra mio marito... è Paolo, perché ha una fossetta qua, tra il labbro e il mento. Dai baffi in giù è al 100% lui, mentre nella parte superiore del volto ha i capelli all'indietro quando di solito li aveva in avanti, ma comunque è lui". Così in aula Maurizia Bonini ha confermato dire l'ex marito Paolo, imputato nel nuovo processo sulladiinsieme a Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia, nelSuper8 girato in stazione da un turista la mattina del 2 agosto 1980. La donna ha ammesso di aver mentito, nel 1983, sull'alibi del marito, dicendo che l'ex di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Strage Bologna

di, al processo bis l'analisi dei flussi di denaro dei presunti mandanti Il riferimento è all'agenda di giornata di Bellini, atteso a Rimini per poi partire verso il Trentino. L'alibi, ...16.23, l'ex riconosce Bellini E' stata la ex moglie, Maurizia Bonini, a riconoscere Paolo Bellini, imputato nel nuovo processo sulladidel 2 agosto 1980. La donna ha rivisto ...Maurizia Bonini, ex moglie di Paolo Bellini, imputato nel nuovo processo sulla strage del 2 agosto 1980, ha confermato alla Corte di Assise il riconoscimento dell'uomo, dopo aver rivisto in aula il ...“Sembra mio marito… è Paolo, perché ha una fossetta qua, tra il labbro e il mento. Dai baffi in giù è al 100% lui, mentre nella parte superiore del volto ha i capelli all’indietro quando di solito li ...