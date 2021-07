(Di mercoledì 21 luglio 2021) Attraverso unadi slide e' stato rappresentato l'attuale scenario europeo, sulla base dell'esperienza gia' in essere in Bundesliga, l'unico tra i maggioricontinentali a 18L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

sportli26181512 : Assemblea Lega Serie A: analisi sul format del campionato, collegato anche Gravina: Si è svolta nel pomeriggio l’As… - LALAZIOMIA : Assemblea Lega Serie A: analisi sul format del campionato, collegato anche Gravina - Sasuke62420785 : RT @Cortez1958: Continua ininterrottamente la serie: 'Se non sono Lega-Salvini sono Forza Italia; se non sono Forza Italia, sono Fratelli d… - FirenzePost : Serie A: la Lega studia riforma campionati, ipotesi riduzione a 18 squadre dalla stagione 2023-24 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Nell'assemblea di Lega analisi e impatto sulla riforma del format -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lega

Alla riunione, che ha visto la partecipazione di tutte le venti società, si è collegato, per un breve saluto, anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, spiega laA in una nota. ...... è una "proposta assolutamente equilibrata - dice il leader della- se applicassimo il green ...si sta facendo strada è dunque quella di partire da subito con l'obbligo del pass per tutta una...Roma, 21 lug. - Si è svolta nel pomeriggio l'Assemblea della Lega Serie A, convocata per iniziare un'analisi sul format del massimo campionato per le prossime s ...L’ultima ipotesi della Lega non fa traslocare l’Apu. Cantù e Torino rivali toste, Verona va verso il gruppo sud ...