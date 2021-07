Advertising

HuffPostItalia : Ddl Zan, Francesca Pascale: 'Mi sbattezzo, questa Chiesa omofoba mi ha deluso' - francescocosta : Oggi su Morning: non sono giorni di ottime figure per i partiti; le ultime sul Green Pass e sulla riforma della giu… - SkyTG24 : Ddl Zan, Francesca Pascale vuole sbattezzarsi: 'Delusa da Chiesa che discrimina' - DomyLocos : RT @eloisapics: La sinistra riparta da Francesca Pascale. #ddlZan #LGBTQ - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Francesca Pascale si vuole sbattezzare: «Questa Chiesa mi ha deluso, ma Silvio Berlusconi è arrabbiato con me» -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Pascale

Leggi anche > In un'intervista a La Repubblica,ha spiegato: 'Resto credente, ma questa Chiesa mi ha deluso perché discrimina gli omosessuali'. L'ex compagna di Silvio Berlusconi , ...Mi sbattezzo : resto credente, ma una Chiesa che discrimina gli omosessuali e che fa ingerenza politica sul Ddl Zan mi ha deluso ": è durissima l'ex fidanzata di Silvio Berlusconi ,, intervistata da "Repubblica" nei giorni in cui il disegno di legge contro l'omobilesbotransfobia resta impantanato al Senato e rischia di veder slittare a settembre il voto in Aula ...L'ex consigliera di Forza Italia, Francesca Pascale, alza la voce sul disegno di legge Zan e punta il dito contro il Vaticano.Secondo la showgirl sul DDL Zan almeno la metà dell’elettorato forzista è d'accordo: "Mi dà amarezza una politica che non si assume le proprie responsabilità".