Euro 2020, retroscena Inghilterra: Shaw ha giocato con costole fratturate (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'Inghilterra sta cercando di smaltire la delusione per il titolo sfumato a Euro 2020, che ha visto l'Italia trionfare in finale a Wembley. Tanti rimpianti per gli inglesi, ma a distanza di qualche settimana emergono anche nuovi retroscena. Secondo quanto riportato dal Telegraph, Luke Shaw avrebbe giocato le ultime partite del torneo continentale con alcune costole fratturate. L'infortunio, sempre secondo il tabloid, sarebbe avvenuto nel corso della sfida contro la Germania, costringendo Shaw a giocare contro Ucraina, Danimarca e appunto ...

