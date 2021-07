Covid: Belgio, contagi in crescita del 33%, +48% i ricoveri (Di mercoledì 21 luglio 2021) contagi e ricoveri ospedalieri da Covid - 19 in crescita in Belgio, ma calano i decessi. Tra l'11 ed il 17 luglio sono stati rilevati in media 1.345 nuovi casi, in aumento del 33% rispetto alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021)ospedalieri da- 19 inin, ma calano i decessi. Tra l'11 ed il 17 luglio sono stati rilevati in media 1.345 nuovi casi, in aumento del 33% rispetto alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Belgio Covid: Belgio, contagi in crescita del 33%, +48% i ricoveri Contagi e ricoveri ospedalieri da Covid - 19 in crescita in Belgio, ma calano i decessi. Tra l'11 ed il 17 luglio sono stati rilevati in media 1.345 nuovi casi, in aumento del 33% rispetto alla settimana precedente, secondo gli ultimi ...

Belgio:festa nazionale in tono minore dopo morti inondazioni Nel suo discorso, il re Filippo ha parlato delle avversità che il Belgio ha affrontato negli ultimi 18 mesi, a partire dalle inondazioni, ma anche la crisi sanitaria da Covid. Intanto continuano ad ...

Covid: Belgio, contagi in crescita del 33%, +48% i ricoveri - Europa ANSA Nuova Europa

