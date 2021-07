Covid, aumentano i casi in Gran Bretagna e Francia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Covid ritorna a preoccupare l’Europa. Le nazioni più a rischio in questo momento risultano essere Gran Bretagna e Francia. Boris Johnson, Primo Ministro della Gran Bretagna (Getty Images)Nonostante il proseguimento della campagna vaccinale, il Covid non è ancora sconfitto. La variante Delta continua a preoccupare i virologi, che registrano ovunque un aumento dei casi. Al netto dell’impennata, non si registra dovunque la medesima risposta. Un esempio lampante è la Gran Bretagna, dove Boris Johnson ha deciso di riaprire ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilritorna a preoccupare l’Europa. Le nazioni più a rischio in questo momento risultano essere. Boris Johnson, Primo Ministro della(Getty Images)Nonostante il proseguimento della campagna vaccinale, ilnon è ancora sconfitto. La variante Delta continua a preoccupare i virologi, che registrano ovunque un aumento dei. Al netto dell’impennata, non si registra dovunque la medesima risposta. Un esempio lampante è la, dove Boris Johnson ha deciso di riaprire ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: impennata di nuovi casi in Francia, 21.000 in 24 ore. Aumentano anche i ricoveri per la variante Delta. #ANSA - AnnaPass14 : @lorreca @carlo_ago @azangrillo @Corriere A seguito di reiterati casi di miocarditi nei giovani il Chmp (EMA) dice… - igor57092488 : RT @ideascuola: “Variante Delta?? in giallo contro la variante Alpha (Kent). I ricoveri ospedalieri per bambini COVID aumentano più rapidam… - AvvMeneghello : Aumentano i contagiati. AUMENTANO GLI IMMUNI AL COVID IN QUANTO GUARITI - clapr71 : Aumentano. Secondo. Dittatura sx. Mediatica casi vi covid. Xro .. sbarchi clandestini nn li fermano eh.. anzi ci im… -