Calcio | Ulivieri | ' casi covid? E' stata la politica a volere i festeggiamenti per la nazionale'

Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - "Effetto Gravina? Io parlerei di effetto governo, perché è stata la politica a volere i festeggiamenti dopo il successo agli Europei. La FederCalcio non ha deciso niente ma ha seguito le richieste della politica". Così all'Adnkronos il presidente dell'Assoallenatori (Aiac) Renzo Ulivieri in merito alle polemiche per l'aumento dei casi covid negli ultimi giorni, che potrebbero essere stati causati dai festeggiamenti per il successo degli Azzurri ai campionati Europei, con l'assessore alla Salute ...

