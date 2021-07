Viaggi all' estero | serve il modulo Plf | ecco come funziona

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 20 luglio 2021) Nella stagione estiva sono tanti gli italiani che decidono di passare le proprie vacanze all', tuttavia molti si chiedono cosa sia necessario, a livello di documenti, per poterare fuori dal territorio italiano in tempi di covid. Oltre al Green Pass, secondo quanto riporta anche il portale 'Today', perare dall'Italia all', in alcuni Stati dell'Unione Europea bisogna compilare unPlf (acronimo di Passenger locator form) ovvero ildi localizzazione del passeggero. Questo è un documento utilizzato dalle autorità sanitarie nel caso in cui un passeggero ...