Olimpiadi Tokyo 2020: la cancellazione non viene ancora esclusa (Di martedì 20 luglio 2021) Incertezza e paura nelle parole del presidente del comitato organizzatore: le Olimpiadi di Tokyo 2020 appaiono tutt'altro che confermate A due giorni dalla Cerimonia d'Apertura, rigorosamente a porte chiuse, continua la tempesta di polemiche e dubbi sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il presidente del Comitato organizzatore, Toshiro Muto, ha lasciato intendere che in caso di ulteriore peggioramento delle condizioni pandemiche i Giochi potrebbero essere addirittura annullati. "Abbiamo avuto una riunione l'altro giorno in cui è stato detto che continueremo a monitorare la situazione –

